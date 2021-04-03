Более 100 сотрудников украинской таможни отстранили после заседания Совбеза

КИЕВ, 3 апреля. /ТАСС/. Государственная таможенная служба Украины (ГТСУ) сообщила об отстранении более 100 ее сотрудников от выполнения должностных обязанностей после заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

"Беспрецедентные меры по борьбе с коррупцией на таможне: более 100 таможенников отстранили от исполнения должностных обязанностей после заседания СНБО на основании письма управления внутренней безопасности Государственной таможенной службы Украины", - отмечается в сообщении ведомства в Facebook в пятницу.

По данным ГТСУ, среди отстраненных - 17 руководителей таможен и таможенных постов. "Сейчас, кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, принимаются меры касательно должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным действиям", - добавили в ведомстве.

Как говорится в сообщении, в Одесской таможне отстранены 22 работника, в Закарпатской - 23, в Киевской - восемь, в Волынской - 23, в Галицкой - 46, в Буковинской - три.

Ранее президент страны Владимир Зеленский, ссылаясь на решение СНБО, сообщил, что введены персональные санкции против "топ-10 украинской контрабанды". Президент подчеркнул, что борьба с контрабандой будет продолжаться и попавшие под санкции десять контрабандистов "не будут последними". При этом он не назвал их имена. Зеленский сказал также, что отстранены от работы десятки должностных лиц таможенных органов и готовятся законодательные изменения для криминализации недостоверного таможенного декларирования.

По словам президента, убытки из-за контрабанды достигают 300 млрд гривен (около $10,7 млрд), которые недополучил государственный бюджет Украины, из них более 100 млрд гривен ($3,5 млрд) - вследствие неэффективной работы таможни.