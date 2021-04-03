Актеры устроили акцию в поддержку открытия театров у Минкультуры Франции

ПАРИЖ, 3 апреля. /ТАСС/. Около 20 актеров и актрис провели в субботу вечером демонстрацию перед зданием Министерства культуры Франции в Париже, требуя возобновить работу театров, закрытых из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Издание опубликовало видео, на котором молодые люди, раздевшись по пояс, выкрикивали лозунги "У нас крадут культуру!" и "Мы умрем, но не на сцене!". Манифестанты написали эти и другие лозунги на своих телах. Более подробной информации о демонстрации не сообщается.

Еще одна акция прошла в рано утром в субботу в Безансоне, где деятели культуры переоделись в черные балахоны и под траурный марш пронесли по улицам города театральное кресло. Манифестанты потревожили многих жителей, подняв крик у огня в большом кубке, водруженном посреди небольшой площади чуть позже 06:00 (07:00 мск). По данным радио France Bleu, своей акцией артисты хотели показать "похороны театра, каким его знают" зрители.

Театры и концертные залы во Франции закрылись еще в конце октября 2020 года перед вторым с начала пандемии режимом самоизоляции. С тех пор деятели культуры неоднократно требовали от властей как можно скорее возобновить работу этих учреждений, студенты и артисты даже "оккупировали" несколько театральных площадок. С начала марта длится пикет в здании столичного театра "Одеон". 31 марта президент Франции Эмманюэль Макрон обещал поэтапно возобновить работу театров, музеев и кинотеатров с начала лета, если позволит эпидемиологическая обстановка.

С начала пандемии в стране было выявлено свыше 4,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 96 тыс. человек.