Власти США заявили о "полной поддержке" короля Иордании

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Вашингтон считает короля Иордании Абдаллу II "ключевым партнером" Соединенных Штатов и в полной мере поддерживает его. Об этом сообщает в субботу агентство Reuters со ссылкой на Госдепартамент США.

"Мы внимательно следим за сообщениями и поддерживаем контакты с иорданскими официальными лицами. Король Абдалла II - ключевой партнер США, он пользуется полной нашей поддержкой", - цитирует Reuters заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

Ранее иорданское агентство Petra сообщило в субботу об аресте в Аммане члена королевской семьи Шерифа Хасана бен Заида и бывшего советника короля Абдаллы II, экс-министра финансов Басема Авадаллы. В сообщении указывается, что еще несколько человек задержаны "по соображениям безопасности".

В свою очередь панарабский телеканал Al Mayadeen передал о раскрытии в Аммане "заговора с целью отстранения от власти Абдаллы II". По его данным, под домашний арест был помещен в своем дворце бывший наследный принц Хамза бен Хусейн. Кроме того, задержаны порядка 20 высокопоставленных офицеров и представителей верхушки племен, которые подозреваются в участии в заговоре.

Однако официальный источник в Аммане опроверг информацию, касающуюся бывшего наследника престола. "Принц Хамза не находится под арестом и никак не ограничен в свободе перемещений, вопреки тому, что передали некоторые СМИ", - подчеркнул источник в заявлении агентству Petra.