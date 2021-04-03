Армия Иордании призвала принца Хамзу не совершать действий против безопасности страны

БЕЙРУТ, 3 апреля. /ТАСС/. Генштаб королевских вооруженных сил Иордании опроверг в субботу сообщения о задержании в Аммане бывшего наследного принца Хамзы бен Хусейна. В переданном агентством Petra заявлении начальника генштаба генерал-майора Юсефа аль-Хунейти говорится, что бывший наследник престола находиться на свободе.

"Однако принцу Хамзе направлен призыв не предпринимать никаких действий, затрагивающих безопасность и стабильность в королевстве", - подчеркнул генерал.

По его словам, результатом ведущегося сейчас иорданскими спецслужбами расследования стало задержание члена королевской семьи Шерифа Хасана бен Заида и бывшего советника короля Абдаллы II, экс-министра финансов Басема Авадаллы. Как отметил начальник генштаба, еще несколько человек задержаны "по соображениям безопасности".

"Расследование продолжается, и его итоги будут обнародованы со всей прозрачностью и ясностью", - сказал аль-Хунейти. При этом он указал, что все меры приняты силовиками в рамках закона. "Никто не стоит выше закона, а безопасность и стабильность Иордании имеют приоритет над любыми другими соображениями", - заявил генерал.

Ранее телеканал Al Jazeera передал из Аммана о том, что на подступах к королевскому дворцу в районе Тобук сейчас сосредоточены патрули сил внутренней безопасности.

40-летний Хамза бен Хусейн является сыном покойного короля Хусейна бен Талала и его жены королевы Нур, он сводный брат короля Абдалла II. Пост наследного принца Иордании он занимал с 1999 по 2004 год. Сейчас наследником престола является 26-летний принц Хусейн бен Абдалла - старший сын Абдаллы II и королевы Рании.