Аресты приближенных короля Иордании обеспокоили США и арабские страны

БЕЙРУТ, 4 апреля. /ТАСС/. Аресты в Аммане бывших приближенных к королю Абдалле II политиков, связанных со сторонниками либеральных реформ, вызвали беспокойство арабских государств и Соединенных Штатов. В Эр-Рияде и Вашингтоне сразу поспешили заявить о поддержке иорданского монарха.

Если канцелярия королевского двора Саудовской Аравии по сути одобрила действия Абдаллы II, которые "пресекли посягательства на безопасность и стабильность страны", то в Госдепартаменте США назвали иорданского короля "ключевым партнером". О солидарности с главой Иордании следом объявили также страны - члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Лига арабских государств и Египет.

Примечательно, что "утечка информации" о том, что в Аммане производятся аресты и раскрыт "заговор с целью отстранения от власти Абдаллы II", попала сперва в субботу в газету The Washington Post. Источники в королевском дворце сообщили изданию, что план переворота "хорошо организован, и в него вовлечены лица из верхушки племен и высокие чины из силовых структур". Но главное, что участники заговора подозреваются "в связях с внешними сторонами".

Следом телеканал Al Jazeera уже с места событий передал картинку о концентрации патрулей сил внутренней безопасности в районе Дабук на подступах к королевскому дворцу в Аммане.

Армия поддержала Абдаллу II

Иорданское агентство Petra вскоре официально подтвердило сообщения об арестах, в частности члена королевской семьи Шерифа Хасана бен Заида, который ранее выполнял роль посланника иорданского монарха в Саудовской Аравии, и бывшего советника Абдаллы II по вопросам экономики, экс-министра финансов Басема Авадаллы, который занимается теперь банковским бизнесом в Дубае и Манаме. В сообщении указывалось, что еще несколько человек задержаны "по соображениям безопасности".

Панарабский телеканал Al Mayadeen уточнил, что арестованы порядка 20 бывших политиков, а под домашний арест помещен во дворце Салам на окраине города бывший наследный принц Хамза бен Хусейн, который приходится Абдалле II единокровным братом. Неизвестна также судьба дяди короля - принца Хасан бен Талала и его второго брата Али бен Хусейна.

Наконец поступило заявление начальника генштаба королевских вооруженных сил генерал-майора Юсефа аль-Хунейти, который успокоил общественность, подтвердив, что армия находится на стороне короля Абдаллы II. Иорданский военачальник сообщил, что аресты в Аммане проведены в рамках ведущегося расследования, и его результаты будут преданы гласности. При этом он подчеркнул, что "все меры приняты силовиками в рамках закона".

Начальник генштаба официально опроверг сообщения о задержании в Аммане принца Хамзы бен Хусейна, сообщив, что бывший наследник престола находится на свободе. "Однако принцу Хамзе направлен призыв не предпринимать никаких действий, затрагивающих безопасность и стабильность в королевстве", - подчеркнул он. Генерал резюмировал, что "никто не стоит выше закона, а безопасность и стабильность Иордании имеют приоритет над любыми другими соображениями".

Ответ принца Хамзы

После армейского заявления показалось, что обсуждение попытки переворота в Аммане пошло на спад, но в эфир Би-би-си вышел при помощи своего британского адвоката бывший кронпринц. Как оказалось, Хамза бен Хусейн действительно находится "в полной изоляции со своей супругой и детьми", а все его помощники задержаны. В своем видеообращении он сообщил, что люди из его окружения арестованы, а начальник генштаба запретил ему все внешние контакты из-за того, что в мероприятиях, где он участвовал, "раздавалась критика в адрес правительства или короля". Далее бывший наследник сам высказал довольно резкие замечания по поводу правления брата. "Я не ответственен за провалы в управлении, за коррупцию и некомпетентность в госструктурах последние 15-20 лет, - сказал он. - Теперь ситуация стала еще хуже и достигла такой точки, когда уже никто не может выражать мнение по любому вопросу и не быть затравленным, арестованным, замученным и не столкнуться с угрозами".

Слова принца быстро разошлись в соцсетях. "Я не являюсь стороной в каком-либо заговоре и не получаю финансовой поддержки из-за рубежа", - утверждал он.

История интриги

Критика со стороны принца Хамзы показала существующие острые разногласия между ним и правящей элитой во главе с королем Абдаллой II.

40-летний Хамза бен Хусейн похож на своего отца, напоминает его манерами и голосом. Покойный монарх Хусейн бен Талал называл его "отрадой своих глаз". Наследником престола он оказался, благодаря усилиям своей матери - королевы Нур, до замужества американки Лайзы Халяби с сирийскими корнями.

Умиравший в феврале 1999 года король Хусейн уже назначил своим преемником Абдаллу - сына англичанки Антуанетты Гардинер (королевы Муны), своей второй супруги, но королева Нур настояла на том, чтобы Хамза был провозглашен кронпринцем.

Тогда две ветви наследников Хусейна бен Талала выступили вместе, чтобы не допустить возможного прихода к власти старшего брата покойного короля - принца Хасана, известного своими радикальными взглядами. Связи принца Хасана с палестинским движением и арабскими националистами беспокоили Вашингтон.

С поста наследного принца Иордании Хамза бен Хусейн был смещен в 2004 году. Сейчас наследником престола является 26-летний принц Хусейн бен Абдалла - старший сын Абдаллы II и королевы Рании.