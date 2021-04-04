В МВД Белоруссии заявили, что участники BYPOL пытаются влиять на протесты в стране

МИНСК, 4 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич заявил, что участники оппозиционной инициативы BYPOL, созданной выехавшими за пределы страны экс-сотрудниками силовых ведомств, пытаются управлять протестами в республике. При этом замминистра подчеркнул, что все имена основных участников проекта известны, и перечислил ряд их имен и фамилий.

"Постепенно инициатива BYPOL радикализовалась, и прошедшие события 25 и 27 марта этого года - то есть День воли и последующие <...> - свидетельствуют о том, что они пытаются управлять протестами", - сказал Казакевич в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь-1" в воскресенье.

По его словам, известно, что эта инициатива является "частью работы Координационного штаба Светланы Тихановской". "В ней собрались беглые силовики. Мы начали эффективно осуществлять противодействие вот таким информационным угрозам по совершенно разным направлениям, начиная от выявления и пресечения деятельности "кротов" в своих рядах <...> и заканчивая установлением сторонних информаторов", - сказал Казакевич.

Замминистра напомнил, что предотвращенные недавно теракты в республике "имеет прямую взаимосвязь с BYPOL" и "свидетельствуют о том, что одной из их задач является поиск радикалов".

По его словам, люди, входящие в инициативу, известны. "В настоящее время мы не видим смысла скрывать их фамилии", - сказал замминистра. При этом он назвал конкретные фамилии, среди них бывшие следователи Андрей Остапович, Игорь Лобан, бывшие оперативники Матвей Купрейчик, Владимир Жигарь, Игорь Макар, Станислав Лупоносов, бывший преподаватель Академии милиции Александр Азаров, бывший работник прокуратуры Олег Талерчик и Евгений Медведев, который не служил в правоохранительных органах, однако, по словам замминистра, имеет непосредственное отношение к организации деятельности BYPOL. Он отметил, что некоторые из них объявлены в розыск.

Ранее Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении экс-сотрудников силовых ведомств, которые выехали за пределы страны и позиционируют себя как представители инициативы BYPOL по ч. 3 ст. 130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.