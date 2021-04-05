В новый парламент Болгарии могут попасть представители семи партий

СОФИЯ, 5 апреля. /ТАСС/. Политическая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил в воскресенье побеждает на очередных парламентских выборах в стране.

По данным параллельного подсчета 60% голосов, проведенного социологическим агентством Alpha Research и представленного в эфире телеканала bTV, за ГЕРБ проголосовали около 25,1% избирателей. По информации социологического агентства Market Links, партию поддержали 26,6%. В Болгарии социологические агентства получают копии протоколов избирательных комиссий по мере обработки бюллетеней.

Партия Слави Трифонова "Есть такой народ" опережает Болгарскую социалистическую партию (БСП). По подсчетам Alpha Research, партия Трифонова набрала 16,7% голосов, по данным Market Links, она получила 16,2%. БСП отстает на 0,1-0,2%.

В новом Народном собрании Болгарии также будут работать представители партии "Движение за права и свободы": Alpha Research - 11,6%, Market Links - 12,5%. Партия "Демократическая Болгария" получает поддержку 9,8% (Alpha Research) или 9,6% избирателей (Market Links). Кроме того, в парламент проходят гражданская платформа "Встань. Мафия вон" и партия ВМРО (у каждой из них немногим более 4% голосов).

Приведенные данные, однако, не учитывают результаты голосования за рубежом.

За 240 мест в 45-м Народном собрании боролись представители 22 партий и восьми коалиций.