Поправки к избирательному законодательству в Гонконге могут принять в мае

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 апреля. /ТАСС/. Все инициированные Пекином поправки к избирательному законодательству Гонконга, как ожидается, будут приняты парламентом этого специального административного района КНР до конца мая. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в местной администрации.

"Власти исходят из необходимости принять необходимые поправки к местному законодательству до конца следующего месяца, чтобы обеспечить проведение выборов по намеченному графику", - пояснил собеседник. Соответствующая законодательная работа в парламенте региона, по его словам, должна начаться "в середине апреля". Речь идет о том, чтобы утвердить поправки к порядка 20 нормативным актам, как основным, так и вспомогательным.

30 марта члены Постоянного комитета (ПК) Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламента) единогласно проголосовали в Пекине в поддержку проекта реформы гонконгской избирательной системы. Она нацелена на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты". ПК ВСНП внес поправки к приложениям I и II Основного закона Гонконга (аналог конституции), после чего теперь необходимо обеспечить внесение необходимых изменений в местное избирательное законодательство.

Суть реформы

В соответствии с реформой численность Законодательного совета Гонконга будет расширена с 70 до 90 человек. При этом там останется всего 20 мест для депутатов, избираемых путем прямого голосования в территориальных округах. Наибольшее число мандатов - 40 - предстоит теперь впервые распределять коллегии выборщиков, которая увеличится с 1,2 тыс. до 1,5 тыс. человек и также по-прежнему будет выбирать главу администрации Гонконга. Еще 30 парламентариев будут выдвигаться от лояльных властям отраслевых сообществ по профессиональному признаку.

Такое соотношение, по замыслу Пекина, призвано устранить все факторы риска и исключить ситуацию, при которой так называемый продемократический блок мог бы получить треть мест и заблокировать принятие тех или иных нормативных актов.

Согласно плану, созыв коллегии выборщиков намечен на сентябрь, выборы нового состава парламента состоятся в декабре текущего года, а главы администрации - в марте 2022 года.