Глава МИД КНР указал, что Китай не боится конкуренции и противостояния с США

ПЕКИН, 5 апреля. /ТАСС/. Китай готов вести диалог с США на основе взаимного уважения, однако не боится и противостояния, если оно возникнет между двумя странами. Об этом заявил глава министр иностранных дел КНР Ван И в интервью СМИ, текст которого опубликован в понедельник на сайте китайского МИД.

"Что касается неоднократных заявлений американской стороны о конкуренции, сотрудничестве и противостоянии в отношениях с Китаем, то позиция КНР последовательна и ясна. Если есть диалог, то двери Китая открыты в любое время, однако этот диалог должен вестись на основе равенства и взаимного уважения", - сказал он.

Как отметил министр, "Китай не будет уклоняться от конкуренции [с США], если это необходимо, но она должна быть честной и справедливой, основываться на рыночных правилах, воздерживаться от создания препятствий, злоупотребления властью и лишения других их законного права на развитие".

"Если [между двумя странами] все-таки будет противостояние, то Китай встретит его спокойно и бесстрашно", - продолжил Ван И. Он также отметил, что "Китай выступает решительно против грубого вмешательства во внутренние дела" и "имеет право дать отпор" в целях защиты национального суверенитета.

Как подчеркнул министр, "диалог [между двумя странами] лучше, чем противостояние, а сотрудничество лучше, чем антагонизм". Ван И также выразил надежду на то, что США будут уважать ключевые интересы Китая, правильно смотреть на развитие КНР, реагировать на ожидания международного сообщества, работать с Китаем, совместно поддерживать мир, стабильность и развитие в регионе и во всем мире.

18-19 марта в Анкоридже (штат Аляска) состоялись переговоры на высоком уровне между США и Китаем. С американской стороны в них участвовали госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, с китайской - член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел КНР Ван И. В ходе двухдневного мероприятия стороны столкнулись с серьезными разногласиями, однако по его итогам констатировали проведение конструктивного диалога.