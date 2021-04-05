СМИ: Нетаньяху прибыл в Окружной суд Иерусалима на заседание по трем делам против него

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в понедельник в Окружной суд Иерусалима, где возобновляются слушания по трем делам, в рамках которых он обвиняется в злоупотреблениях и коррупции. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

По данным радиостанции, в понедельник запланировано выступление государственного обвинителя Лиат Бен-Ари, после чего суд начнет заслушивать свидетелей. Нетаньяху ранее неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения.

Адвокаты премьера на прошлой неделе просили суд разрешить ему не присутствовать на заседании 5 апреля, отмечает Kan. В качестве причины называлась занятость премьера в связи с процессом формирования коалиции по итогам выборов 23 марта. 5 апреля президент Израиля Реувен Ривлин проведет консультации с представителями всех 13 прошедших в Кнессет (парламент) 24-го созыва партий для определения депутата, которому он 7 апреля поручит формирование правительства. Представители прокуратуры в ответ заявили, что Нетаньяху обязан находиться в зале суда 5 апреля во время речи обвинителя, но может не присутствовать на выступлении свидетелей в этот день, указывает радиостанция.

22 февраля судебная коллегия постановила, что представление доказательной базы будет проходить три раза в неделю с понедельника по среду с 09:00 мск до 15:30 мск. Премьер до сих пор присутствовал на двух заседаниях Окружного суда Иерусалима - 24 мая 2020 года и 8 февраля 2021 года. В соответствии с установленным порядком в мае прошлого года премьер сообщил в зале суда, что ему понятна суть обвинений, а 8 февраля заявил судьям, что не признает себя виновным.

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит 21 ноября 2019 года заявил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. Обвинительные заключения были переданы в Окружной суд Иерусалима 28 января 2020 года. Как сообщила тогда канцелярия генпрокурора, это было сделано "в соответствии с законом" после того, как сам премьер ранее в тот же день отозвал поданную в Кнессет просьбу о предоставлении ему иммунитета против уголовного преследования.

В рамках наиболее резонансного дела следствие считает, что Нетаньяху предоставлял телекоммуникационной компании "Безек" преференции в обмен на положительное освещение деятельности его кабинета связанным с ней информационным порталом Walla. По этому делу ему предъявлены обвинения в коррупции, по двум другим делам премьера обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.