В МИД Украины выступили против денонсации соглашений о российском флоте в Крыму 2010 года

КИЕВ, 5 апреля. /ТАСС/. МИД Украины не поддерживает денонсацию Харьковских соглашений 2010 года о размещении Черноморского флота (ЧФ) России в Крыму, так как считает их "дополнительным аргументом" для борьбы с Россией в международных судах. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко.

"Наши аргументы таковы: соглашение фиксирует временный характер базирования ЧФ, оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины. Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма ", - пояснил Николенко в комментарии изданию "Левый берег", обнародованном в понедельник.

Николенко уточнил, что Украина в рамках возможной борьбы по этому вопросу в международных инстанциях может предъявить имущественные претензии к России. "Украинская сторона проводит системную работу для восстановления нарушенных прав Украины. Вернемся также и к вопросам реституции, в частности по договору о ЧФ РФ", - отметил представитель МИД.

Обстоятельства ратификации

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 11 марта поручил Службе безопасности Украины (СБУ) выяснить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму. Секретарь СНБО Алексей Данилов тогда допустил возможность предъявления обвинений по статье о госизмене депутатам Верховной рады, голосовавшим за Харьковские соглашения. По его мнению, итогом заключения соглашений стало создание условий, из-за которых Украина "потеряла Крым, а также имеет конфликт на востоке страны".

16 марта два депутата от президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде предложили денонсировать эти соглашения.

Харьковские соглашения

После распада СССР в 1991 году Черноморский флот стал объектом спора между Россией и Украиной. 9 июня 1995 года в Сочи президенты РФ и Украины Борис Ельцин и Леонид Кучма заключили соглашение о раздельном базировании российского ЧФ РФ и ВМС Украины в Севастополе. В соответствии с соглашениями, подписанными между Россией и Украиной 28 мая 1997 года, срок использования российским флотом земли, акваторий, бухт и объектов инфраструктуры в Крыму составлял 20 лет. Представители Украины и России 21 апреля 2010 года подписали в Харькове соглашения о продлении на 25 лет пребывания в Крыму ЧФ РФ.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

После воссоединения Крыма с РФ в 2014 году Владимир Путин подписал закон о прекращении действия четырех соглашений с Украиной по Черноморскому флоту.