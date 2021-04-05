ООН приветствует начало новых переговоров по иранской сделке в Вене

ООН, 5 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует запланированное на вторник заседание Совместной комиссии по иранской ядерной сделке. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы очень приветствуем активные усилия всех членов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе по проведению конструктивного диалога и задействованию дипломатии для сохранения этой важной международной договоренности", - отметил он.

2 апреля страны - участницы Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана провели виртуальное заседание. Как сообщила внешнеполитическая служба ЕС, они подтвердили готовность позитивно воздействовать на перспективу возвращения США в СВПД и приверженность сохранению ядерной сделки. Следующее заседание комиссии по ядерной сделке должно пройти в очном формате в Вене 6 апреля.