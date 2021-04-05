{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

ООН приветствует начало новых переговоров по иранской сделке в Вене

Следующее заседание комиссии по ядерной сделке должно пройти в очном формате в Вене 6 апреля

ООН, 5 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует запланированное на вторник заседание Совместной комиссии по иранской ядерной сделке. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы очень приветствуем активные усилия всех членов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе по проведению конструктивного диалога и задействованию дипломатии для сохранения этой важной международной договоренности", - отметил он.

2 апреля страны - участницы Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана провели виртуальное заседание. Как сообщила внешнеполитическая служба ЕС, они подтвердили готовность позитивно воздействовать на перспективу возвращения США в СВПД и приверженность сохранению ядерной сделки. Следующее заседание комиссии по ядерной сделке должно пройти в очном формате в Вене 6 апреля.

Теги
Ситуация вокруг ядерной программы ИранаГутерриш, Антониу
СМИ: Нетаньяху лидирует по числу выдвижений в премьеры, но без большинства в Кнессете
По подсчетам радиостанции Kan, 52 из 120 депутатов Кнессета рекомендовали президенту Израиля Реувену Ривлину поручить формирование кабмина страны Биньямину Нетаньяху
Читать полностью