У посольства Черногории в Сербии разбросали дымовые шашки после скандала вокруг Сребреницы

БЕЛГРАД, 5 апреля. /ТАСС/. Неизвестные разбросали дымовые шашки в центре Белграда на пешеходной улице Князя Михаила, где расположено посольство Черногории в Сербии. Как сообщила в понедельник газета Kurir, инцидент произошел на фоне скандала в соседней Черногории вокруг высказываний членов правительства о Сребренице.

Сообщается, что несколько участников акции разбросали дымовые шашки у здания, в котором находится посольство Черногории. Главную городскую улицу за несколько минут затянуло густым дымом. Прохожие и посетители ресторанных двориков разбегались по соседним улицам или прятались от дыма в бутиках. Сообщается, что полиция задержала одного из протестующих.

Ранее премьер Черногории Здравко Кривокапич потребовал отставки министра юстиции, прав человека и прав нацменьшинств Владимира Лепосавича из-за его высказываний о событиях в Сребренице в годы Боснийской войны 1992-1995 годов. Премьер отметил, что министр не разделяет официальную позицию Черногории по вопросу Сребреницы, принятую ранее парламентом. Скандал возник после того, как Лепосавич, отвечая на вопрос журналистов о событиях в Сребренице, заявил, что признает геноцид в Сребренице тогда, когда он будет однозначно доказан.

Скандал в Черногории вызвал жесткую реакцию в Сербии.

Во время войны Сребреницу заняли боснийские мусульмане, которые, по некоторым данным, уничтожили там несколько тысяч сербов. В 1993 году Совет Безопасности ООН объявил город демилитаризованным, но миротворцы не разоружили бошняков. В 1995 году туда вошли войска Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича, организовавшего эвакуацию мусульман. По информации западных СМИ, это сопровождалось массовыми расстрелами, были убиты до 8 тыс. бошняков. Ряд историков полагает, что эти сообщения были фальсифицированы с целью оправдать интервенцию НАТО.

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) охарактеризовал события в Сребренице как геноцид и обвинил в причастности к ним порядка 20 человек, главным образом сербов. В феврале 2007 года убийства в Сребренице были признаны геноцидом Международным судом ООН. Россия, неоднократно критиковавшая МТБЮ, в июле 2015 года наложила вето на резолюцию СБ ООН с осуждением "преступления геноцида, которое было совершено в Сребренице". В числе воздержавшихся при голосовании стран были Ангола, Венесуэла, Китай и Нигерия.