В ДНР сообщили о бое с украинской разведгруппой под Горловкой

ДОНЕЦК, 5 апреля. /ТАСС/. Украинские военнослужащие в воскресенье пытались провести разведывательный рейд в зоне ответственности подразделений Донецкой народной республики (ДНР) на горловском направлении, но после короткого боя отступили. Об этом в понедельник сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

"Противник предпринял попытку проведения разведки минно-взрывных заграждений перед нашими позициями в районе населенного пункта Шумы. Наши защитники были вынуждены применить штатное вооружение, не запрещенное минскими договоренностями. В ходе скоротечного боя военнослужащие Вооруженных сил Украины отступили на свои позиции", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

В оборонном ведомстве республики уточнили, что инцидент произошел 4 апреля. Позже, при осмотре участка минного поля, саперы ДНР обнаружили тело украинского военнослужащего - рядового Игоря Байталы 1995 года рождения. В ДНР указали, что Киев скрывает данные о его смерти и не предпринимает никаких действий для возвращения тела родственникам.

Ситуация в Донбассе обострилась 26 марта, когда в районе поселка Шумы погибли четыре военнослужащих Вооруженных сил Украины. Киев обвинил в этом Народную милицию Донецкой народной республики, в Донецке опровергли причастность к обстрелу. Позднее управление Народной милиции ДНР заявило, что украинские военные подорвались на минно-взрывном устройстве во время обследования минных полей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль выражает обеспокоенность тем, что украинская сторона может пойти на провокационные действия на юго-востоке Украины, которые создадут угрозу гражданской войны. В среду полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов назвал безответственной и циничной позицию Киева в вопросах безопасности в зоне конфликта в Донбассе.