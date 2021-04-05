Блинкен поддержал усилия переходного правительства Судана в рамках мирного урегулирования

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдуком заявил, что США поддерживают усилия переходного правительства Судана в рамках мирного урегулирования в стране. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь Блинкен приветствовал недавнее подписание декларации принципов между правительством Судана и НОДС-С ["Народно-освободительное движение Судана - Север"] Абдель Азиза аль-Хелу и подчеркнул важность обеспечения защиты гражданского населения на всей территории Судана", - говорится в пресс-релизе.

Блинкен обсудил с Хамдуком действия переходного правительства по продвижению мирного процесса и политических реформ в стране. Стороны также затронули начавшиеся в воскресенье в столице ДРК Киншасе переговоры глав МИД и министров водных ресурсов и ирригации Судана, Египта и Эфиопии по ситуации вокруг плотины "Возрождение". Кроме того, глава Госдепартамента подчеркнул необходимость снижения напряженности в районе Эль-Фашага на границе между Суданом и Эфиопией.

С 2013 года в Судане идет гражданская война между поддерживающими президента Народно-освободительным движением Судана (НОДС) и вооруженными силами республики с одной стороны и различными этнорегиональными группировками с другой. Основная фаза конфликта завершилась в сентябре 2018 года подписанием мирного соглашения, однако позже боестолкновения и этнические чистки продолжились. В середине января 2020 года противоборствующие силы договорились о формировании переходного правительства.

28 марта агентство Reuters проинформировало, что правительство Судана и возглавляемая Абдель Азизом аль-Хелу НОДС-С подписали документ, позволяющий начать работу над финальной версией мирного соглашения между сторонами. По данным агентства, в документе оговаривается разделение государственных и религиозных институтов и гарантируется свобода вероисповедания.