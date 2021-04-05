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Пандемия COVID-19

Президент Сербии сообщил, что привьется вакциной Sinopharm

Вакцинация пройдет 6 апреля во время рабочей поездки Александара Вучича в поселок Рудна-Глава

БЕЛГРАД, 5 апреля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич 6 апреля привьется от коронавируса китайской вакциной Sinopharm.

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"Завтра я сделаю прививку, это будет вакцина Sinopharm", - сообщил он в понедельник в эфире канала TV Pink.

Вакцинация пройдет во время рабочей поездки Вучича в поселок Рудна-Глава (200 км к востоку от Белграда). В программе поездки запланировано общение президента с местными жителями, вакцинация президента республики, а также обращение к прессе, сообщила пресс-служба Вучича.

В настоящий момент семимиллионная Сербия провела иммунизацию свыше 2,6 млн своих граждан, из которых более 1 млн 90 тыс. уже получили второй компонент препарата. По показателю привившихся на 1 млн жителей страна занимает первое место в регионе и второе место в Европе.

Гражданам Сербии предлагают выбрать между вакцинами американской компании Pfizer, китайской фармацевтической корпорации Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также российским препаратом "Спутник V". Вакцина из РФ пользуется наибольшей популярностью у населения. Как заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански, около 85% жителей Сербии, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы привиться именно "Спутником V".

Теги
РоссияКитайСербияВучич, АлександарПандемия COVID-19
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