В Белом доме заявили, что принятие решения о ВС США в Афганистане займет некоторое время

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Президенту США Джо Байдену необходимо некоторое время, чтобы принять окончательное решение по выводу американских войск из Афганистана. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Ее спросили, когда американский лидер намерен принять решение о выводе из центральноазиатской республики войск США, которые должны покинуть ее уже 1 мая, согласно договоренностям с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). "Как уже говорил президент, в связи с логистическими причинами будет сложно уложиться в крайний срок - 1 мая, - чтобы окончательно покинуть страну. Он продолжает консультации со своей командой по вопросам национальной безопасности и советниками, а также с нашими партнерами и союзниками. Он занимается такого рода вопросами внешней политики и национальной безопасности уже на протяжении нескольких десятилетий. Безусловно, принятие верного решения у него займет некоторое время", - ответила Псаки.

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Нынешняя американская администрация, которой руководит президент Джо Байден, ранее указала, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу войск США, после изучения того, как талибы выполняют условия договоренности о мире. Байден заявил, что американской администрации будет сложно вывести американские войска из Афганистана к 1 мая, но на данный момент нет планов оставлять их в стране до следующего года.