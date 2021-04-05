Джонсон сказал Зеленскому, что обеспокоен активностью сил РФ у границ Украины

ЛОНДОН, 5 апреля. /ТАСС/. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон выразил обеспокоенность по поводу перемещения российских сил вблизи границ Украины в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом говорится в заявлении, распространенном премьерской канцелярией по итогам состоявшейся в понедельник телефонной беседы лидеров.

В нем отмечается, что Джонсон и Зеленский обсудили "существенную обеспокоенность Соединенного Королевства наблюдающейся в последнее время военной активностью России на границе с Украиной", а также в Крыму. "Премьер-министр подтвердил, что Соединенное Королевство непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он выразил солидарность с правительством Зеленского, сталкивающимся с дестабилизирующей деятельностью, и высоко оценил подход Украины к данной ситуации", - говорится в сообщении.

Стороны условились продолжать сотрудничество в сфере обеспечения безопасности и плотно взаимодействовать с международными партнерами, чтобы не допустить "дальнейшей эскалации" обстановки в регионе.

В связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной представители стран Запада в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность по этому поводу. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга.