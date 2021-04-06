Куба отвергла выводы доклада Госдепа о правах человека

ГАВАНА, 6 апреля. /ТАСС/. Куба отвергает "политизированный" доклад Госдепартамента о ситуации в области защиты прав человека, представленный на прошлой неделе. Об этом в понедельник заявил директор департамента США министерства иностранных дел карибской страны Карлос Фернандес де Коссио временному поверенному в делах США Тимоти Суньиге-Брауну, который был вызвал в кубинский МИД, сообщило агентство Prensa Latina.

"Карлос Фернандес де Коссио выразил временному поверенному Тимоти Суньиге-Брауну отвержение не соответствующих действительности и политизированных утверждений, касающихся Кубы и содержащихся в докладе Госдепартамента [о ситуации в области] прав человека в 2020 году", - говорится в сообщении кубинского МИД в Twitter.

Куба отвергает манипулирование США темой прав человека и ее "использование в качестве инструмента агрессивной политики, которую Вашингтон проводит в отношении карибской страны", говорится в сообщении кубинского МИД. В нем отмечается, что Соединенные Штаты используют правозащитную тематику для осуществления атак на правительства государств, которые защищают суверенное право народов на самоопределение.

Фернандес де Коссио опроверг содержащиеся в докладе Госдепартамента выводы о якобы имеющихся фактах нарушения прав человека на Кубе. В то же время он указал на "вопиющие и систематические" нарушения в этой сфере правительством США, которые всем "известны и задокументированы".

Представитель МИД Кубы указал, что его страна пользуется международным авторитетом в сфере защиты прав человека. Он напомнил, что республика была избрана членом Совета ООН по правам человека на 2021 - 2023 годы.