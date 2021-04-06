Антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в Окружном административном суде Киева

КИЕВ, 6 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски в помещении Окружного административного суда Киева (ОАСК). Об этом сообщил во вторник в Facebook председатель инстанции Павел Вовк.

"В это трудно поверить, но в ОАСК снова обыски, и снова НАБУ", - написал он. При этом Вовк упомянул "два проваленных уголовных дела" в отношении ОАСК. "Плюс масса провокаций, тысячи новостей на лояльных ресурсах, угрозы, пустые обвинения. Всего этого оказалось мало для того, чтобы добиться своего и захватить суд", - добавил он.

Ранее во вторник журналист и бывший депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил о том, что НАБУ якобы задержала брата главы ОАСК при получении $100 тыс., предназначавшихся для Вовка.

Официальной информации НАБУ и ОАСК пока нет.

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски в Окружном админсуде Киева в июле 2020 года, в частности, в связи с так называемым делом майдана. Тогда в ОАСК это расценили как попытку дискредитации инстанции. Впоследствии были предъявлены обвинения главе ОАСК, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также на тот момент председателю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. По версии следствия, эти лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе. В офисе президента тем временем подготовили проект закона о ликвидации ОАСК.