В Киеве требуют объяснений от 26 футболистов из-за участия в матчах за команды Донбасса

КИЕВ, 6 апреля. /ТАСС/. Украинская ассоциация футбола (УАФ) открыла производство в связи с участием 26 игроков в международных матчах сборных команд республик Донбасса. Об этом во вторник сообщила пресс-служба УАФ.

"Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) УАФ открыл производство из-за участия игроков в международных матчах сборной так называемой ДНР (Донецкой народной республики - прим. ТАСС) и команды так называемой ЛНР (Луганской народной республики - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении ассоциации. Производство "относительно возможного ущерба имиджу украинского футбола", добавили в УАФ, открыто по заявлению комитета и Службы безопасности Украины (СБУ).

В пресс-службе отметили, что в ходе проведения оперативно-розыскной деятельности СБУ получила информацию о том, что граждане Украины, которые зарегистрированы в информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборной ДНР принимали участие в товарищеском матче против сборной Республики Абхазия 25 сентября 2020 года на стадионе "Динамо" в Сухуме. СБУ также выяснила, что 8-12 декабря в Сухуме в турнире "Лига братских народов-2020" играла команда "Восток-Уголь" из ЛНР. В связи с этим КДК УАФ предложил футболистам представить письменные объяснения до 8 апреля.