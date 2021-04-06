Fox: американцы скорее одобряют вызвавший критику Байдена закон Джорджии о выборах

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Новый закон о проведении выборов, принятый в конце марта в штате Джорджия и вызвавший гнев президента США Джо Байдена и многих его сторонников в Демократической партии, как выясняется, более пользуется поддержкой, чем осуждается самими американскими избирателями. Об этом со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией Morning Consult, сообщил во вторник телеканал Fox News.

Согласно результатам этого исследования, 42% американцев поддерживают обновленный закон о выборах в Джорджи, против новой его редакции высказались 36% участников опроса.

Закон, подписанный 25 марта губернатором штата Брайаном Кемпом, вводит ряд ужесточений в организацию выборов в Джорджии, главное из которых - и против чего выступают демократы - обязательное представление при голосовании удостоверения личности с фотографией, в том числе и при заочном участии в выборах - по почте или через интернет. Республиканцы заявили, что это "незначительное и запоздалое" изменение позволит исключить появление "мертвых душ" при проведении избирательных кампаний, демократы же назвали его "расистским и аморальным", так как оно якобы лишает избирательного права многих представителей национальных меньшинств, живущих вообще без каких-либо документов.

Против этого закона - на следующий же день после его принятия - решительно выступил президент Байден. Он не просто осудил инициативу законодателей Джорджии, но сравнил ее с законами о расовой сегрегации, действовавшими в некоторых штата страны вплоть до 1964 года. Более того, он призвал американцев положить этому конец, указав на то, что у них есть "моральная и конституционная обязанность действовать", а несколькими днями позже поддержал предложение руководства Главной лиги бейсбола США перенести в знак протеста Матч всех звезд - 2021 из Атланты (административный центр Джорджии) в город любого другой штата.

Но из опроса Morning Consult следует, что американские избиратели в массе своей не разделяют мнение президента насчет закона, а Байден, придя в Белый дом, обещал с ними считаться и предпринять меры для объединения народа страны. Теперь же, как отмечает телеканал, президент фактически поддерживает введение санкций в отношении одного из штатов.

Принятый в Джорджии закон также предусматривает упорядочивание сроков подачи и приема заявлений для голосования, в том числе и заочного, замену госсекретаря штата должностным лицом, назначаемым законодательным собранием, в качестве председателя совета по выборам в штате, отставку окружных чиновников в избирательных округах, не выполняющих надлежащим образом свои обязанности, и некоторые другие нововведения.