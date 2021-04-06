В Белоруссии пообещали адекватно отвечать на деструктивные действия любой страны

МИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Белоруссия не будет смотреть сквозь пальцы на деструктивные и разрушительные действия со стороны любой страны и ответит адекватно. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел республики Владимир Макей, комментируя обострение отношений с Польшей.

Макей отметил, что белорусская сторона заинтересована в нормальных, конструктивных отношениях с Польшей и другими соседними странами. "Но это не значит, что мы будем смотреть сквозь пальцы на те деструктивные, разрушающие действия, которые предпринимает та или иная сторона против Беларуси. На этот счет, без сомнения, всегда найдется адекватный ответ", - сказал он журналистам после совещания по работе МИД у президента, сообщает агентство БелТА.

Макей подчеркнул, что не Минск был инициатором обострения межгосударственных отношений. "Наоборот, мы всегда выступали за то, чтобы наши отношения развивались на конструктивной, равноправной основе, - отметил министр. - Несмотря на наши запросы, связанные с деструктивной деятельностью ряда лиц [представителей белорусской оппозиции], находящихся на территории Польши и некоторых прибалтийских стран, мы не получали такого же конструктивного ответа от наших партнеров".

По его словам, Минск также был вынужден пойти на некоторые резкие шаги, связанные с высылкой польских дипломатов из Бреста и Гродно. Он напомнил, что это было связано с проведением в школе в Бресте мероприятия, связанного с героизацией "проклятых солдат", которых в республике считают преступниками. "То, что наши партнеры пытаются представить в некоторых международных организациях, на внешнем контуре как притеснение польского меньшинства в Беларуси, абсолютно не соответствует действительности", - сказал Макей.

Министр также заявил, что Белоруссия заинтересована в развитии торгово-экономического взаимодействия со странами, и сегодня "обсуждался вопрос возможного возврата послов в наши страны". "Но понятно, что для этого должны быть серьезные основания, позволяющие всем сторонам надеяться, что это приведет к более спокойному развитию ситуации и переводу ее в нормальное дискуссионное русло",- отметил глава МИД. Министр сообщил, что президенту были доложены и им поддержаны конкретные меры, направленные на дальнейшее развитие отношений с соседними государствами, в том числе с Польшей, но исходя из того, что эти отношения должны развиваться на конструктивной, равноправной основе и с уважением внутреннего законодательства Белоруссии и международных обязательств.

В марте Белоруссия предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию страны после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", а затем выслала двух сотрудников генерального консульства Польши в Гродно. После этого Варшава в качестве ответной меры решила выслать белорусского дипломата. "Проклятые солдаты" - участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из "героев", в честь которых проводится мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке Бурый - военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.