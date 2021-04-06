В ДНР сообщили о ранении мирной жительницы

ДОНЕЦК, 6 апреля. /ТАСС/. Мирная жительница Донецкой народной республики (ДНР) получила ранение в поселке Зайцево на северной окраине Горловки. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

"Во время работы на приусадебном участке получила ранения мирная жительница 1956 года рождения", - сказал он, уточнив, что причиной случившегося могла стать детонация неразорвавшегося боеприпаса, оказавшегося на участке. Обстоятельства инцидента уточняются.

Кроме того, во вторник подразделения украинских силовиков открыли гранатометный огонь по селам Коминтерново и Веденское, расположенным на юге республики. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, киевские силовики произвели 25 выстрелов из гранатомета.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных положений соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.