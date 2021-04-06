СМИ: Бабиш отправит в отставку министров здравоохранения и образования Чехии

ПРАГА, 6 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш намерен отправить в отставку министров здравоохранения республики Яна Блатного и образования Роберта Плагу. Об этом сообщают во вторник газета Mladá fronta DNES и телеканал CNN Prima NEWS со ссылкой на информированные высокопоставленные источники.

По их данным, об отставке министров, работа которых в последние месяцы вызывала критику у Бабиша, будет объявлено в среду. Пост главы Минздрава должен занять действующий главный врач Факультетской больницы в пражском районе Винограды Петер Аренбергер.

Президент Чехии Милош Земан ранее также выражал недовольство Яном Блатным и предлагал Бабишу отправить его в отставку. Глава Пражского града, в частности, выражал недовольство нежеланием главы Минздрава в крайне сложной для республики эпидемической ситуации разрешить вакцинацию жителей препаратами от коронавируса, которые не зарегистрированы в Евросоюзе.