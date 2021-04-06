В Риме полицейский пострадал во время беспорядков

РИМ, 6 апреля. /ТАСС/. Один сотрудник полиции получил ранения во время беспорядков, возникших во вторник в столице Италии в ходе акции рестораторов и представителей других категорий бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса. Как сообщило агентство ANSA, несколько человек были задержаны при попытке прорвать полицейский кордон у здания парламента.

Несколько сотен человек собрались в центре Рима, требуя снять действующие ограничения, введенные из-за пандемии. Большинство баров и ресторанов закрыто в Италии, за исключением некоторых перерывов, с конца октября. В последнее время все они могут работать только на вынос. Аналогичные акции протеста проходят и в других городах страны.