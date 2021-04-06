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Пандемия COVID-19

В Риме полицейский пострадал во время беспорядков

Несколько человек задержаны в ходе акции рестораторов и представителей других категорий бизнеса, пострадавших от пандемии

РИМ, 6 апреля. /ТАСС/. Один сотрудник полиции получил ранения во время беспорядков, возникших во вторник в столице Италии в ходе акции рестораторов и представителей других категорий бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса. Как сообщило агентство ANSA, несколько человек были задержаны при попытке прорвать полицейский кордон у здания парламента.

Несколько сотен человек собрались в центре Рима, требуя снять действующие ограничения, введенные из-за пандемии. Большинство баров и ресторанов закрыто в Италии, за исключением некоторых перерывов, с конца октября. В последнее время все они могут работать только на вынос. Аналогичные акции протеста проходят и в других городах страны.

Теги
ИталияПандемия COVID-19
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