Ереван опроверг заявление Баку о непредоставлении карт заминированных территорий Карабаха

ЕРЕВАН, 6 апреля. /ТАСС/. Азербайджанские власти за все время конфликта в Нагорном Карабахе не выступали с предложениями о сотрудничестве в вопросах разминирования в регионе. Об этом во вторник заявила журналистам пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, прокомментировав заявление Баку о непредоставлении Ереваном карт заминированных территорий Нагорного Карабаха.

"За все время конфликта азербайджанская сторона не выступала с предложениями о сотрудничестве в вопросах разминирования, более того, прилагала все усилия, чтобы сорвать реализацию программ разминирования в Армении и Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика). Достаточно вспомнить, что в 2016 году Азербайджан заблокировал продление мандата офиса ОБСЕ в Ереване под предлогом поддержки программ по разминированию, что и привело к закрытию полевой миссии ОБСЕ в Армении", - отметила она.

По словам Нагдалян, "азербайджанские власти грубо нарушают взятые на себя обязательства по международному гуманитарному праву и положениям заявления от 9 ноября 2020 года о возвращении находящихся по сей день в плену армянских военнопленных и гражданских лиц". "По сути, в ответ на давление также со стороны международного сообщества в этом вопросе азербайджанская сторона пытается обеспечить для себя основания для оправдания своих действий, выдвигая ложную повестку карт заминированных территорий", - добавила пресс-секретарь.

МИД Армении призвал власти Азербайджана воздержаться от подобной практики введения в заблуждение международного сообщества и предпринять действенные шаги для выполнения взятых на себя обязательств по трехстороннем заявлению от 9 ноября 2020 года и требований международного гуманитарного права, которые предполагают немедленное и безоговорочное освобождение и возвращение всех военнопленных и заложников.

Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября прошлого года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.