В Эфиопии более 100 человек погибли в межобщинных столкновениях

ПРЕТОРИЯ, 6 апреля. /ТАСС/. Более 100 человек погибли за последние пять дней в межобщинных столкновениях в приграничном районе между штатами Афар и Сомали на северо-востоке Эфиопии. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Столкновения начались в минувшую пятницу и продолжаются по сей день, заявил заместитель главы полиции штата Афар Ахмед Хумед. Он обвинил в насилии вооруженные группы.

В свою очередь, сомалийской новостной портал Garowe передал, что столкновения происходят в районе Ситти (Шиниле). В течение двух последних десятилетий живущие там общины оспаривают права на землю, пастбища и доступ к водным ресурсам.

Федеративная Демократическая Республика Эфиопия состоит из девяти штатов, или регионов, образованных на этнической основе, и двух мегаполисов - Аддис-Абебы и Дыре-Дауа. Регионы пользуются широкой автономией, в том числе в таких сферах, как вопросы безопасности, налоговая политика и использование земельных ресурсов. Численность населения страны достигает 104 млн человек.