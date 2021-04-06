Псаки: власти США не будут требовать наличия у американцев паспортов вакцинации

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Администрация США не намерена внедрять в стране паспорта вакцинации от коронавируса. С таким заверением выступила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Правительство ни сейчас, ни в будущем не будет поддерживать систему, требующую от американцев носить удостоверения. [В США] не будет федеральной базы данных вакцинации, федерального мандата, требующего от всех получать справку о вакцинации единого образца", - заявила официальный представитель президента Джо Байдена.

Она утверждала, что инициатива подготовки таких паспортов выдвигается американским частным бизнесом. "Эти инструменты рассматриваются частным и некоммерческим секторами, а наш интерес в федеральном правительстве очень простой. Он заключается в том, чтобы защищались права и частная жизнь американцев, чтобы эти системы не использовались несправедливо против граждан", - сказала Псаки. По ее словам, "в частном секторе есть движение, направленное на то, чтобы найти способы безопасного возвращения к мероприятиям с массовым скоплением людей <...>".

"Там зародилась эта идея. И мы ожидаем, что там она и будет доведена до завершения", - отметила представитель Белого дома.

Согласно изложенной ею информации, федеральные власти "вскоре подготовят справочные материалы, которые будут выглядеть как ответы на часто задаваемые вопросы", по поводу идеи введения в США паспортов вакцинации от вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19.