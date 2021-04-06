Хантер Байден считает, что мог бы лишиться свободы в случае победы Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Сын президента США Хантер Байден предположил, что мог бы оказаться в тюрьме в случае поражения на выборах его отца, однако отрицает свою причастность к каким-либо нелегальным финансовым операциям, в которых его пыталась обвинить администрация Дональда Трампа. Соответствующие утверждения содержатся в книге Хантера Байдена "Прекрасные вещи", вышедшей в продажу в США во вторник.

"Победа Трампа была не только угрозой демократии, она казалась угрозой моей личной свободе, - вспоминает он ночь выборов с 3 на 4 ноября. - Если бы отец не победил, я уверен, что Трамп продолжил бы преследовать меня по уголовным статьям".

Хантер Байден при этом объясняет обвинения в свой адрес со стороны Трампа исключительно политическими мотивами и стремлением нанести удар по популярности Джо Байдена перед президентскими выборами. "Я считаю, что в том политическом климате было не важно, что я сделал, а что - нет. Целью тех атак был не я, а мой отец", - отмечает он.

Защитник Украины

В книге Хантера Байдена, которую ждали, прежде всего, ради рассказа о его работе в украинской газодобывающей компании Burisma, этой истории посвящена отдельная глава и 18 страниц книги из 234. Сын главы Белого дома утверждает, что не использовал связей с отцом, который занимал тогда пост вице-президента при Бараке Обаме, для продвижения интересов украинской компании. По его словам, фамилия Байдена действительно имела вес, однако при работе на Burisma он использовал только свои возможности и контакты в деловых кругах, приобретенные во время предшествующей карьеры. Хантер Байден утверждает, что с помощью зарубежных партнеров провел тщательную проверку Burisma на предмет коррупционных практик и не обнаружил их.

"Я не сделал ничего неэтичного и мне не было предъявлено обвинений в каких-либо нарушениях. Но в нашем нынешнем политическом окружении, я считаю, что подвергся бы атаке в любом случае, занял бы я эту должность или нет", - полагает он.

Отсутствие каких-либо важных политических заявлений и откровений в книге воспоминаний Хантера Байдена подтверждает и реакция в американской прессе, сосредоточившейся в рецензиях и предварительных интервью именно на "человеческой" стороне воспоминаний. Многие СМИ, особенно продемократической направленности, высоко оценили его рассказ о пристрастии к наркотикам и последующем преодолении этой зависимости.