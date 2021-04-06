США заявили о поддержке политики "открытых дверей" НАТО

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты привержены реализации политики "открытых дверей" НАТО в отношении стран, желающих стать членами альянса. Об этом сообщил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждал в телефонном разговоре с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, что членство его страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе.

"Действующая администрация [США] привержена обеспечению того, чтобы двери НАТО оставались открытыми для кандидатов [на членство в альянсе], когда они смогут выполнить обязательства и обязанности членов и вносить свой вклад в обеспечение безопасности в евроатлантическом регионе. Мы подтверждаем нашу поддержку политики "открытых дверей", которая была выражена в Бухарестской декларации [по итогам саммита альянса] в 2008 году. Мы придерживаемся того, что каждая суверенная страна определяет сама для себя, присоединяться ли к какому-либо соглашению или альянсу и, конечно же, это касается и НАТО", - сказал дипломат.

По его версии, США "стремятся к тому, чтобы страны-кандидаты, желающие вступить в НАТО, соответствовали стандартам организации, установленным для членства" в ней. "С этой целью мы продолжаем призывать правительство Украины осуществлять глубокие всеобъемлющие и своевременные реформы, необходимые для построения более стабильной, демократической, процветающей и свободной страны. Мы поддерживаем усилия Украины по укреплению верховенства права. Мы поддерживаем реформы и экономический рост", - добавил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства. По его словам, США "продолжают рассчитывать на тесное сотрудничество с Украиной по всем этим реформам".

Прайс утверждал, что США "продолжают поддерживать своего партнера Украину в борьбе против российской агрессии". По его словам, президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан обсуждали этот вопрос с союзниками по НАТО. Ранее во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что решение о том, соглашаться ли на вступление Украины в НАТО, должен принимать сам альянс, а не Соединенные Штаты.

О разговоре Зеленского

Зеленский в разговоре со Столтенбергом, согласно пресс-службе офиса главы государства, утверждал, что "НАТО - это единственный путь к окончанию войны в Донбассе", а План действий по подготовке к членству в НАТО станет настоящим "сигналом для РФ".

Решение о начале программы присоединения к НАТО Грузии и Украины было принято на саммите альянса в 2008 году в Бухаресте.