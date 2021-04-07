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Кризис на Украине

Наблюдатели ОБСЕ зарегистрировали в своем отчете гибель мальчика после взрыва в Донбассе

Трагический инцидент произошел в поселке Александровское

ВЕНА, 7 апреля. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила в своем отчете во вторник смерть ребенка в Донбассе в результате осколочного ранения.

"2 апреля в Донецкой области ребенок умер от травмы после взрыва и осколочных ранений в неподконтрольном правительству Александровском", - говорится в отчете. СММ ОБСЕ продолжит контролировать это дело, говорится в документе.

Ранее Донецкое агентство новостей сообщало, что трагический инцидент произошел в поселке Александровское под городом Енакиево.

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