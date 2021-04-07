В Южной Корее начались досрочные выборы мэров Сеула, Пусана и глав двух районов

СЕУЛ, 7 апреля. /ТАСС/. Досрочные выборы глав четырех административных единиц проходят в среду в Республике Корея. Гражданам предстоит избрать мэров двух крупнейших городов страны - Сеула и Пусана, а также 17 депутатов местных законодательных собраний.

В стране работают 3 459 избирательных участков. По данным Центральной избирательной комиссии, в списки для голосования включены 12,16 млн человек, в том числе 8,4 млн в Сеуле и 2,9 млн в Пусане.

По состоянию на 9 часов утра (03:00 мск) явка составила 6,2%. При этом в досрочном голосовании, состоявшемся 2-3 апреля, приняли участие 20,54% избирателей.

Ожидается, что предварительные итоги выборов будут подведены к полуночи, когда участковые избирательные комиссии обработают примерно половину бюллетеней.

Согласно опубликованным неделей ранее данным социологического опроса, в рейтинге кандидатов в мэры Сеула лидировал кандидат от оппозиционной партии Гражданская сила О Сэ Хун. По данным социологического бюро Realmeter, 55,8% респондентов заявили о намерении голосовать за него. Еще 32% опрошенных поддерживают Пак Ён Сон от правящей Демократической партии "Тобуро".

Погрешность при обработке данных составляет 3,1% при уровне достоверности 95%.