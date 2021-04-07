В США республиканец запросил данные ФБР о задержании предполагаемых террористов на границе

НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /ТАСС/. Лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти запросил ФБР и ЦРУ о проведении закрытого брифинга в связи с задержанием в районе границы с Мексикой двух подозреваемых в терроризме. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News.

Таможенная и пограничная служба США заявила ранее на этой неделе о задержании в штате Калифорния двух граждан Йемена. Власти США подозревают их в причастности к терроризму. Граждане Йемена были взяты под стражу в районе границы США и Мексики. Первый - в январе, второй - на прошлой неделе.

Журналисты телеканала ознакомились с письмом, которое Маккарти направил руководству спецслужб. Он просит, чтобы брифинг провели для ключевых законодателей, а также для вице-президента США Камалы Харриса. Ей американский лидер Джо Байден поручил отвечать за решение миграционных проблем на американо-мексиканской границе.

Маккарти просит ФБР и ЦРУ предоставить информацию о задержанных Таможенной и пограничной службой США. Он заостряет внимание на том, что "кризис на границе создает угрозу для национальной безопасности" страны. Законодатель выражает опасения относительно того, что "ряд злоумышленников избежали ареста и находятся в США".

Администрация Байдена в последнее время подвергается жесткой критике в свете нарастающего притока людей, которые пытаются проникнуть в США незаконно из Мексики. Политические оппоненты, в частности, утверждают, что происходящее стало следствием слишком мягкого подхода нового президента США к нелегальной иммиграции. Кроме того, американские власти критикуют за то, что несовершеннолетних нелегальных мигрантов нередко содержат в условиях, которые не подходят для детей. Республиканцы заостряли внимание на том, что вместе с нелегальными иммигрантами в США могут попытаться проникнуть террористы.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас ранее предупредил о том, что Соединенным Штатам следует готовиться к прибытию в страну рекордного за последние 20 лет числа незаконных мигрантов из государств Латинской Америки.