В Шанхае ужесточили меры эпидемиологического контроля на фоне ситуации в Жуйли

ШАНХАЙ, 7 апреля. /ТАСС/. Власти 26-миллионного Шанхая ужесточили меры эпидемиологического контроля для приезжающих из районов с высоким и средним уровнем риска инфицирования COVID-19 на фоне ситуации в городе Жуйли (юго-западная провинция Юньнань), где была выявлена локальная вспышка местных случаев. Об этом пишет в среду газета Shanghai Daily.

Согласно распоряжению городских властей, все, кто приезжает в Шанхай из районов с высоким и средним риском распространения коронавирусной инфекции обязаны зарегистрироваться в своих районных жилищных комитетах или в гостиницах в течение 12 часов. Для приезжих из районов с высоким риском теперь также предусмотрен двухнедельный централизованный карантин и два теста на выявление нуклеиновой кислоты коронавируса нового типа. Тесты пройти придется и тем, кто вернулся из районов со средним уровнем риска, однако двухнедельный карантин им разрешено проводить дома.

В середине прошлой недели в расположенном на границе с Мьянмой китайском городе Жуйли началось массовое тестирование населения на COVID-19 после выявления там первых шести местных случаев инфицирования. Город с населением 210 тыс. человек фактически закрыт на карантин, а жители находятся на самоизоляции.