Пушилин заявил, что никто не заставит жителей ДНР отказаться от своих ценностей и традиций

ДОНЕЦК, 7 апреля. /ТАСС/. Жители Донецкой народной республики (ДНР) никогда не откажутся от ценностей и традиций, унаследованных от своих предков. Об этом в среду заявил глава ДНР Денис Пушилин по случаю седьмой годовщины образования республики.

"Исторический путь, по которому мы идем, сопряжен с трудностями и испытаниями. Но никто и никогда не заставит нас отказаться от памяти, культуры, традиций, которые мы унаследовали от наших предков и которые обязаны передать будущим поколениям", - цитирует обращение Пушилина к жителям республики Донецкое агентство новостей.

По его словам, на протяжении семи лет, несмотря на ежедневные обстрелы и провокации Киева, жители республики самоотверженно защищают "свои идеалы и устремления, отражая украинскую агрессию". "События 7 апреля 2014 года стали ключевыми звеньями эпохального процесса, укрепившего веру в единство русских людей. Нас поддержали миллионы единомышленников, для которых Донбасс символизирует крепость Русского мира. В нашей борьбе мы обязательно победим", - подчеркнул Пушилин.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. Для жителей Донбасса был неприемлем захват власти в Киеве националистами, а также их планы ограничить права русскоязычного населения, добиться вступления страны в НАТО и разорвать добрососедские отношений с РФ. 6 апреля 2014 года жители Донецка заняли здание областной администрации, а 7 апреля было объявлено о создании Донецкой народной республики.

В середине апреля киевские власти начали военную операцию в Донбассе. На фоне нарастающих боевых действий 11 мая 2014 года на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей прошли референдумы о самоопределении. Явка в ЛНР составила 81%, в ДНР - 75%. За самоопределение ЛНР проголосовали 96,2% участников референдума, ДНР - 89,7%. На следующий день, 12 мая 2014 года, был провозглашен государственный суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.