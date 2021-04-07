Секретарь СНБО Украины считает, что Зеленский будет "самым проукраинским президентом"

КИЕВ, 7 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что президент Украины Владимир Зеленский своими действиями покажет, что является "одним из самых проукраинских президентов" в истории страны. Об этом Данилов заявил в опубликованном в среду интервью украинскому изданию "Левый берег".

"Я с самого начала был уверен, и это мало кто разделял, что Владимир Александрович [Зеленский] будет одним из самых проукраинских президентов. И мы это с вами еще увидим", - сказал глава СНБО.

При этом Данилов не пояснил, по каким именно критериям он определяет, кто из президентов Украины является более, а кто менее "проукраинским".

Зеленский победил на выборах президента Украины в апреле 2019 года, получив во втором туре 73% голосов. Свою предвыборную кампанию Зеленский построил на критике своего предшественника Петра Порошенко. Одним из ключевых предвыборных обещаний Зеленского было мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Почти два года спустя после выборов конфликт на востоке Украине продолжается, в настоящее время в Донбассе наблюдается обострение ситуации.