В Грузии количество туристов из России сократилось на 94,5% в I квартале

ТБИЛИСИ, 7 апреля. /ТАСС/. Граждане России с января по март текущего года совершили более 9,5 тыс. визитов в Грузию, что на 94,5% меньше по сравнению с аналогичными данными за 2020 год. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду статистические данные Национальной администрации туризма Грузии.

Россияне расположились на пятом месте по частоте посещения Грузии. На первых четырех местах находятся Турция, граждане Грузии, приезжающие на родину, Армения и Азербайджан. В первом квартале граждане Турции совершили около 51 тыс. визитов, что на 71,8% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. Граждане Грузии совершили на родину порядка 19 тыс. визитов (-82,5%), жители Армении - более 15 тыс. визитов (-91,6%), жители Азербайджана - более 11 тыс. визитов (-95,7%).

Общее количество приезжающих в Грузию в первом квартале туристов уменьшилось на 89,9% (более 134 тыс. визитов).

В Грузии с февраля 2020 года по февраль 2021 года было закрыто воздушное авиасообщение с внешним миром из-за пандемии коронавируса. С 1 февраля текущего года страна восстановила регулярные полеты по всем направлениям. В республику впускают всех, кто прошел полный курс вакцинации. Кроме того, граждане Азербайджана, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Израиля, ОАЭ, России, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Швейцарии, стран ЕС, а также жители государств Центральной Азии могут въезжать в Грузию со справкой об отрицательном тесте на коронавирус.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. На данный момент в стране зафиксировали 285 645 случаев инфицирования, что составляет 7,69% населения. 275 547 человек выздоровели, а 3 840 пациентов умерли. Вакцинация от коронавируса в республике ведется с 15 марта. Жителей страны прививают препаратами AstraZeneca и Pfizer. На данный момент прививаются медработники, люди старше 55 лет, сотрудники полиции, военные, а также люди, прошедшие трансплантацию органов, и лица, проходящие диализную терапию. По данным Минздрава, на данный момент от коронавируса привились более 14 тыс. человек.