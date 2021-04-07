Белый дом: США не обсуждают с союзниками бойкот Олимпиады в Пекине

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Американская администрация не обсуждает с союзниками и партнерами за рубежом возможность организации совместного бойкота предстоящих в следующем году зимних Олимпийских игр в Китае. С таким заверением выступила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Наша позиция по Олимпиаде-2022 не изменилась. Мы не обсуждали и не обсуждаем никакого совместного бойкота с союзниками и партнерами", - заявила официальный представитель президента США Джо Байдена.

"Мы, конечно, тесно консультируемся с союзниками и партнерами на всех уровнях, чтобы определить, в чем заключается общая обеспокоенность, и выработать совместный подход. Но, с точки зрения США, не идет обсуждение изменений наших планов применительно к Олимпиаде в Пекине", - сказала Псаки.

"Наша позиция насчет нашего запланированного участия не изменилась", - повторила затем представитель Белого дома. Тем не менее, подтвердила она, США работают с союзниками в связи с теми "поведением и действиями" КНР, которые "вызывают обеспокоенность". "Включая геноцид мусульман-уйгуров в Китае, включая шаги Китая в сферах экономики и безопасности", - заявила Псаки. Между тем, Пекин характеризовал обвинения такого рода со стороны США как "клеветнические высказывания".

О том, что США желают обсуждать с иностранными союзниками и партнерами идею возможного совместного бойкота Олимпиады в Пекине, объявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Он выразил мнение, что "скоординированный подход" будет отвечать интересам не только США, но и их союзников. Этот вопросов находится на повестке дня "и сейчас, и на перспективу", подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства США. При этом он утверждал, что Пекин несет ответственность за различные серьезные нарушения прав человека, в частности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Однако позднее в тот же день высказывания Прайса относительно бойкота были значительно смягчены Госдепартаментом США.

С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран мира. Поводом стали приписываемые Пекину массовые репрессии в СУАР. Комментируя слова Прайса, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подчеркнул, что Пекин предостерегает Вашингтон от политизации спорта. Национальный Олимпийский комитет США дважды за последние недели выступил фактически против потенциального бойкота Олимпиады в Пекине.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.