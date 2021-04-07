Белый дом назвал условие для дипломатических контактов с КНДР

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы рассматривать вопрос о дипломатических контактах с КНДР, если они приведут к денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Что касается Северной Кореи, то в широком плане у нас есть очевидная цель, которая состоит в денуклеаризации северокорейского полуострова", - оговорилась пресс-секретарь, тут же поправив себя: "Корейского полуострова, правильнее сказать".

"Безусловно, мы продолжаем обеспечивать соблюдение [введенных против Пхеньяна] санкций. Мы проводим консультации с союзниками и партнерами. Мы готовы рассматривать какие-либо формы дипломатических контактов, если они приведут нас к денуклеаризации [Корейского полуострова]", - добавила Псаки. Она также подчеркнула, что вашингтонская администрация продолжает обзор американской политики в отношении Пхеньяна.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит. 45-й президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года состоялась третья встреча Трампа и Ким Чен Ына, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. 5 октября 2019 года представители Вашингтона и Пхеньяна провели в Швеции контакты на рабочем уровне, но эти переговоры закончились безрезультатно.