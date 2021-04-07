Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с главой военного комитета НАТО

КИЕВ, 7 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с декабря прошлого года началось обострение ситуации в Донбассе и что к настоящему моменту погибли более 20 украинских военных. Об этом он сказал в среду на встрече с председателем военного комитета НАТО Стюартом Пичем.

"К сожалению, мы видим сейчас осложнения на востоке Украины, в Донбассе. Действительно видим увеличение количества выстрелов", - цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента.

Зеленский отметил, что Украина осуществила "мощные шаги для деэскалации ситуации на востоке, когда добилась введения с 27 июля устойчивого режима прекращения огня". "С начала действия режима тишины до декабря 2020 года наблюдались только одиночные выстрелы и значительно уменьшилось количество погибших", - сказал он.

В ходе беседы Зеленский поблагодарил НАТО за внимание к Украине и поддержку. "Мы благодарны за серьезный интерес НАТО к ситуации на Украине, на востоке и в оккупированном Крыму. Благодарны нашим партнерам за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул президент.

Пич также провел встречу с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком. По информации пресс-службы военного ведомства, "председатель военного комитета НАТО заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса". Стороны обсудили ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил (силовая операция в Донбассе - прим. ТАСС) и общую политику безопасности вокруг Украины. Также речь шла о реформировании украинской армии и о трансформации системы подготовки в соответствии с подходами НАТО.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой "о необратимости евроатлантического курса". Зеленский, ставший главой государства в апреле того года, подтвердил неизменность этого курса.