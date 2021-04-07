Киев заявил о приверженности всех участников контактной группы соблюдению режима тишины

КИЕВ, 7 апреля. /ТАСС/. Все участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе заявили о необходимости полного всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня. Соответствующее заявление в среду распространила в своем Telegram-канале украинская делегация.

"Сегодня состоялась экстренная внеочередная встреча трехсторонней Контактной группы, которая была проведена по инициативе Украины. Единственным рабочим вопросом стало возвращение к строгому соблюдению договоренностей о прекращении огня, достигнутых 22 июля 2020 года. Стороны подтвердили готовность и необходимость соблюдения режима прекращения огня и выполнения договоренностей от 22 июля 2020 года без каких-либо дополнительных условий для этого", - говорится в сообщении.

Украинская делегация также заявила, что продолжает содержательные консультации с целью реального снижения уровня насилия на линии разграничения.

Следующее, очередное общее заседание контактной группы запланировано на 14 апреля.

Ранее в среду полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что заседание прошло безрезультатно. "Сегодняшнее заседание контактной группы было инициировано именно Киевом. У участников контактной группы была надежда, что в результате заседания будут предложены конкретные шаги по реализации дополнительных мер. Однако четырехчасовое обсуждение закончилось безрезультатно", - отметил он, добавив, что вместо этого украинскими представителями "были предприняты попытки вновь выхолостить и исказить указанные меры".