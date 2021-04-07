Пентагон: военные США и коалиции не пострадали при обстреле аэропорта в Кандагаре

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Американские военные и военные стран коалиции не пострадали при обстреле аэропорта в афганской провинции Кандагар. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы осуждаем сегодняшнее нападение на аэропорт Кандагара, где расквартированы несколько сотен военных США и стран коалиции. В результате атаки никто не пострадал", - сказал он. Кирби отметил, что последние нападения, организованные радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), могут отразиться на продолжающихся переговорах о выводе американских войск из Афганистана.

Ранее сообщалось, что в среду по аэропорту в Кандагаре было выпущено не менее шести ракет. Кроме того, шесть силовиков погибли при атаке талибов на военный лагерь в афганской провинции Тахар.