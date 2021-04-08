Юнкер выступил за закупку вакцины "Спутник V" в ЕС после проверки EMA

ВЕНА, 8 апреля. /ТАСС/. Европейский союз должен закупить российскую вакцину "Спутник V", когда она пройдет проверку Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Об этом заявил в среду экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Когда "Спутник" будет проверен Европейским агентством лекарственных средств, тогда мы должны купить эту вакцину. Вирус не знает границ. Эффективная вакцина, независимо от страны-происхождения, должна быть использована, если она есть в распоряжении", - сказал Юнкер в эфире австрийского телеканала ORF-2.

По словам Юнкера, "COVID-19 - это не игрушка", поэтому неправильно отказываться от вакцины из-за того, что она произведена в России. В этой связи экс-глава Еврокомиссии "рекомендовал бы немедленно закупить эту [российскую] вакцину".

ЕМА 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил ранее, что Австрия изучает возможность национальной регистрации "Спутника V", и соответствующее решение зависит от длительности регистрационного процесса EMA. Как отмечал Курц 31 марта по итогам рабочей встречи с послом РФ Дмитрием Любинским, Москва и Вена находятся на финальном этапе перед сделкой по закупке вакцины "Спутник V". Курц уверен, что использование российского препарата поможет в ближайшие 100 дней ускорить вакцинацию населения Австрии.