Глава Минобороны Британии призвал страны Запада дать отпор действующим в Ливии наемникам

ЛОНДОН, 8 апреля. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что силы Запада должны бросить вызов частным военным компаниям, действующим в Ливии.

"Эти покрытые мраком группировки, теперь столь нагло поддерживаемые хорошо финансируемыми и хорошо обученными вооруженными силами, представляют сложную задачу для западных вооруженных сил", - заявил он газете The Daily Telegraph, которая сообщила об этом в среду.

"Великобритания и другие союзники должны быть готовы бросить вызов группам наемников и повысить устойчивость перед лицом их пагубного влияния. Пространство, в котором они действуют, должно быть оспорено, иначе частные вооруженные силы, не ограниченные международным правом, регулирующим деятельность вооруженных сил, смогут свободно и безнаказанно вести спорную деятельность от имени государства", - приводит издание слова Уоллеса.

При этом глава Минобороны Соединенного Королевства не упомянул конкретно какую-либо страну.

В начале февраля после начавшихся еще в прошлом году переговоров Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра единого правительства Ливии Абдель Хамида Дбейбу и трех членов Президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и уже приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи. Их главной задачей станет объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря текущего года. В связи с этим 23 марта президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с председателем Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи и вице-председателем Мусой аль-Куни заявил о намерении вновь открыть посольство Франции в ливийском Триполи.