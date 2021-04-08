Администрация США объявила о планах ужесточить меры регулирования оборота оружия

ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена объявила в среду о разработке мер, ужесточающих регулирование в сфере оборота оружия. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.

"Президент привержен тому, чтобы принять меры, направленные на то, чтобы сократить все виды насилия с применением огнестрельного оружия", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что Байден не станет дожидаться, пока Конгресс США одобрит соответствующие законопроекты, и сам предпримет меры в соответствии с полномочиями президента. В связи с этим администрация объявила о ряде разрабатываемых мер.

Так, в течение 30 дней Министерство юстиции выработает свое предложение, направленное на борьбу с самодельными пистолетами, которые можно купить в виде набора деталей для самостоятельной сборки и собрать в домашних условиях "менее чем за 30 минут", отмечает Белый дом. Как подчеркивают в пресс-службе, такими пистолетами пользуются преступники, чтобы потом их невозможно было идентифицировать, поскольку на оружии нет серийного номера.

Кроме того, в течение 60 дней то же ведомство разработает предложение, направленное на ужесточение правил продажи некоторых видов прикладов, которые "по сути превращают пистолет в короткоствольную винтовку". Как отмечают в Белом доме, именно такой приклад мог использовать подозреваемый в стрельбе в американском городе Боулдер (штат Колорадо), жертвами которой стали 10 человек.

Предложен также ряд других мер, направленных на предотвращение инцидентов с насилием с применением огнестрельного оружия. В частности, речь идет о том, чтобы наделить суды и местные правоохранительные органы расширенными полномочиями, направленными на то, чтобы изымать оружие у тех граждан, которые, с их точки зрения, представляют опасность для других жителей.

Инициатива Байдена

Ранее в среду президент США Джо Байден сообщил о том, что намерен объявить о новых мерах по контролю над оборотом огнестрельного оружия в стране. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США собирается выступить на эту тему в четверг.

В конце марта Байден сообщил, что правительство США будет добиваться введения запрета на куплю-продажу штурмового огнестрельного оружия в стране в свете трагедии в Боулдере.

Право на приобретение и ношение оружия американцам гарантирует Вторая поправка к Конституции США. Из-за неоднократно происходивших в стране в последние годы случаев массовых расстрелов граждан злоумышленниками активизировались дебаты о том, какие меры необходимо принять для ужесточения контроля над оборотом оружия. В последние годы федеральные власти США неоднократно предпринимали такие попытки, однако они пока не увенчались успехом.