Экс-помощник Трампа может баллотироваться на выборах губернатора штата Нью-Йорк

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Бывший помощник 45-го президента США Дональда Трампа Эндрю Джулиани рассматривает возможность баллотироваться на пост губернатора штата Нью-Йорк в 2022 году. Об этом он заявил в среду в интервью телеканалу Fox News.

Джулиани в республиканской администрации Трампа занимал пост специального помощника президента и формально отвечал за связи Белого дома со спортсменами. По сведениям СМИ, он часто играл с Трампом в гольф и получал почти $100 тысяч в год. Эндрю Джулиани является сыном бывшего мэра города Нью-Йорк Рудольфа Джулиани, который в течение нескольких лет был личным адвокатом Трампа и сыграл ключевую роль в попытках оспорить итоги состоявшихся в 2020 году президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

"Я серьезно рассматриваю такую возможность", - сказал Эндрю Джулиани о том, будет ли он баллотироваться на пост губернатора штата Нью-Йорк. Он отметил, что примет окончательное решение в текущем месяце. В интервью газете Politico Джулиани уточнил, что ранее на этой неделе уже обсуждал данную возможность с Трампом. Экс-президент в последние месяцы активно поддерживает республиканцев, претендующих на различные должности.

Действующий губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, являющийся влиятельным политиком-демократом, оказался фигурантом громкого скандала. Несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Законодатели штата проводят разбирательство, чтобы оценить, есть ли достаточные основания для лишения Куомо полномочий губернатора. Сам он заявляет, что не намерен уходить в отставку. Куомо отвергает обвинения в свой адрес.