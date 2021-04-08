МИД Казахстана рассчитывает, что межрегиональный форум с РФ пройдет с участием президентов

НУР-СУЛТАН, 8 апреля. /ТАСС/. Казахстанская сторона рассчитывает, что форум межрегионального сотрудничества с Россией пройдет в нынешнем году с участием глав государств. Об этом заявил в четверг журналистам заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который прибыл в Нур-Султан с рабочим визитом.

"Учитывая высокую роль приграничного сотрудничества в отношениях между Казахстаном и Россией, на долю которого приходится около 70% двустороннего торгового оборота, мы будем готовиться к проведению 17-го форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России", - сказал он.

Министр также напомнил, что мероприятие в прошлом году было отложено из-за пандемии и запланировано на текущий год в казахстанском городе Кокшетау. "Предполагаем, что насущные вопросы, стоящие перед регионами двух стран, будут рассмотрены на этом форуме в присутствии глав наших государств", - отметил Тлеуберди.

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали 6 ноября 2020 года сообщил, что запланированный на ноябрь 2020 года в городе Кокшетау 17-й Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и РФ перенесен на более поздний срок из-за ухудшения эпидемической ситуации.

Изначально планировалось, что на форуме в Кокшетау участники обсудят вопросы, связанные с трансграничными водными объектами, животным и растительным миром Каспийского моря, а также изменением климата. На мероприятии ожидалось подписание документов о взаимодействии в области охраны окружающей среды и биоразнообразия, физической культуры и спорта, а также по линии внешнеполитических ведомств.

С 2005 года Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России поочередно проходил в российских и казахстанских городах: Челябинске, Уральске, Новосибирске, Актюбинске, Оренбурге, Усть-Каменогорске, Астрахани, Павлодаре, Екатеринбурге, Атырау, Сочи, Астане, Челябинске, Петропавловске и Омске.