Суд в Киеве снял арест со счетов сына Януковича в банках Украины

КИЕВ, 8 апреля. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины снял арест с денежных средств и ценных бумаг в украинских банках, принадлежащих сыну экс-президента Украины Александру Януковичу. Об этом в четверг сообщило украинское издание "Главком", со ссылкой на решение суда.

"Высший антикоррупционный суд отменил аресты денег и ценных бумаг в ПАО "Первый украинский международный банк", ОАО "Украинский бизнес банк" и ПАО "Всеукраинский банк развития", которые принадлежат старшему сыну беглого президента Александру Януковичу", - говорится в сообщении издания. По его данным, арест снят после соответствующего обращения адвоката Александра Януковича.

По данным издания, расследование в отношении сына Януковича не ведется, он не имеет статуса подозреваемого, а арестованное имущество, по словам адвоката Егора Воротинцева, не является объектом, предметом или доказательством уголовного преступления, не может выступать обеспечением гражданского иска и возможной конфискации имущества. "Таким образом, вмешательство государства в конституционные права Януковича и их ограничения являются неоправданными, а поэтому необходимо отменить аресты, которые действуют с 2014 года", - цитирует издание Воротинцева.

После отъезда в 2014 году экс-президента Януковича из страны правоохранительные органы открыли против него до 10 уголовных дел. 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам заключения. Приговор сейчас оспаривается защитой бывшего президента.