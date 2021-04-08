Экс-президент Армении Кочарян подал в суд на Пашиняна

ЕРЕВАН, 8 апреля. /ТАСС/. Бывший президент Армении Роберт Кочарян подал в суд на премьер-министра республики Никола Пашиняна из-за его высказываний в ходе митинга 1 марта, которые, по мнению экс-главы государства, являются клеветой в его адрес и нарушают презумпцию невиновности. Об этом сообщил в четверг адвокат Кочаряна Айк Алумян.

"Иск был подан 7 апреля в связи с заявлениями Пашиняна в ходе митинга 1 марта 2021 года. Он позволил себе высказывания, из которых можно понять, что он имел в виду господина Кочаряна. Мы требуем признания презумпции невиновности, мы также требуем отрицания клеветы. Учитывая, что одновременно было совершено два различных нарушения, мы требуем по 2 млн драмов за каждое. Всего - 4 млн драмов (примерно $8 тыс.)", - приводит слова Алумяна газета "Армянское время".

1 марта Пашинян созвал митинг своих сторонников на площади Республики в Ереване. Мероприятие было посвящено годовщине событий 1 марта 2008 года, когда в стране прошла серия протестов несогласных с результатами президентских выборов, которые вылились в столкновения с силовиками. При этом, так как в стране фактически стартовала кампания по внеочередным выборам в парламент, которые назначены на 20 июня, премьер сделал ряд политических заявлений.

После прихода к власти Пашиняна в 2018 году против Кочаряна было заведено уголовное дело, в рамках которого он обвинялся в попытке свержения государственного строя в 2008 году и во взятке в особо крупных размерах. Кочарян был арестован и провел в тюрьме полтора года, после чего был отпущен под залог.

Во вторник суд общей юрисдикции Еревана снял с него обвинение в свержении конституционного строя на основании решения Конституционного суда, который признал саму статью, по которой было выдвинуто обвинение, не соответствующей конституции. Тем не менее, суд оставил прежней меру пресечения, так как процесс по второму обвинению против экс-президента еще не завершен.

При этом Кочарян уже активно включился в политическую борьбу - он сообщил, что планирует участвовать в предстоящих выборах в парламент и возглавить блок партий. По мнению многих экспертов, он может стать главным соперником Пашиняна в борьбе за власть.